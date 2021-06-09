Двое мужчин погибли при пожаре в Минском районе - СК проводит проверку

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в Минском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

Ночью 8 июня поступила информация о том, что загорелся деревянный дом в деревне Углы Минского района. При тушении пожара обнаружены тела хозяина дома и его знакомого. Одному 59 лет, второму - 29. Установлено, что погибшие не работали, злоупотребляли спиртным.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия с использованием передвижной криминалистической лаборатории, а также с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначены судебно-медицинская, генотипоскопическая и комплексная пожарно-техническая экспертизы. Опрашиваются родственники и соседи.-0-