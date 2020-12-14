Двое мужчин погибли при пожаре в Столинском районе

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в Столинском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

При тушении пожара сегодня утром в агрогородке Ольшаны спасатели нашли тела 63-летнего хозяина дома и его 58-летнего знакомого. Осмотрев место происшествия, специалисты не обнаружили следов противоправных действий в отношении мужчин.

Выяснилось, что несколько месяцев в доме было отключено электричество, поэтому хозяин пользовался свечами. Причем в нынешнем апреле уже случался пожар, но тогда никто не пострадал.

Следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-