Двое мужчин упали в Солигорское водохранилище с техплощадки моста

1 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Двое мужчин ночью 31 марта упали в Солигорское водохранилище с технической площадки моста, им понадобилась помощь спасателей. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Информация о том, что на Солигорском водохранилище под Метявичским мостом тонут два человека, поступила в центр оперативного подразделения МЧС от очевидца вскоре после полуночи. К месту вызова были направлены спасатели, бригада скорой медпомощи. "Когда к водохранилищу прибыли подразделения МЧС, было установлено, что на расстоянии около 150 м от берега в воде под мостом находятся два человека. Самостоятельно они выбраться на берег не могут. Спасатели при помощи спасательного круга извлекли их из воды и передали медикам", - рассказали в МЧС. Пострадавшие госпитализированы в реанимацию с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".

Выяснилось, что мужчины находились под мостом на технологической площадке. "По предварительным данным, оба были в нетрезвом состоянии. Один из них потерял равновесие и оказался за перилами на уровне двух метров от воды. При попытке удержать своего знакомого второй мужчина также потерял равновесие и они оба упали в воду", - пояснили в спасательном ведомстве.-0-