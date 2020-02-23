Двое мужин погибли минувшей ночью на пожарах в Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городке мужчина погиб минувшей ночью при пожаре в одноэтажном многоквартирном доме, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Спасателей вызвали ближе к часу ночи. В жилом доме горела квартира №2, в которой работники МЧС обнаружили тело погибшего хозяина, 48-летнего неработающего. Огонь повредил не только имущество, стены и потолок жилища, но даже достал до кровли над квартирой. Причина пожара устанавливается.

Тремя часами позже в деревне Рембоковщина Ивьевского района на пожаре жилого дома, который использовался как дача, погиб 29-летний сын хозяина. По информации Гродненского областного управления МЧС, спасатели обнаружили тело погибшего на полу под обломками сгоревших строительных конструкций. В доме уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество. Предположительно, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.-0-