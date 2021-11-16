Двое несовершеннолетних наркоторговцев задержаны в Витебске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске задержаны два несовершеннолетних наркоторговца. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"В ходе работы по пресечению деятельности интернет-магазина по продаже наркотиков в поле зрения оперативников попал 15-летний витебчанин. По имеющейся информации, он несколько месяцев назад устроился работать закладчиком. В ходе дальнейших оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый работает в тандеме с 16-летней знакомой", - рассказали в УВД.

Молодые люди делали закладки на территории всего областного центра. Сыщики установили, что подростки специализировались на бесконтактной реализации психотропов. Во время очередной криминальной вылазки юные наркоторговцы с поличным были задержаны возле одного из тайников, в котором разместили особо опасное психотропное вещество - мефедрон. Эксперты выяснили, что в 20 изъятых закладках содержалось почти 42 г этого наркотика.

Подозреваемые задержаны. Следователи в отношении них возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-