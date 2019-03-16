Двое несовершеннолетних пропали в Витебске и Орше

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает двух пропавших несовершеннолетних из Витебска и Орши, они могли отправиться в Россию. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

УВД Оршанского райисполкома разыскивает без вести пропавшего 16-летнего жителя Витебска Егора Падневича и жителя Орши 17-летнего Никиту Томашевича. Они с 11 марта отсутствуют по месту жительства и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

"Разыскиваемые умышленно скрывают место своего нахождения от близких родственников. Предположительно, они выехали на территорию России - в город Санкт-Петербург", - рассказали в милиции.

Обоим парням на вид 18 лет, рост - около 170 см, каждый из них имел с собой дорожную сумку.

Информацию о парнях можно сообщить в ближайшее подразделение милиции, позвонить по телефонам: 51-88-08 (тел/факс); моб: 814-49-43, 210-88-49, 766-60-42 (МТС) или 102.-0-