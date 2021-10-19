Двое парней обокрали и подожгли дачу в Жлобинском районе

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое парней подожгли дачу в Жлобинском районе. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Ночью 17 октября в деревне Радуша загорелся дом. Пока пожарные ликвидировали возгорание, милиционеры отработали версию поджога и вскоре задержали причастных к преступлению.

Выяснилось, накануне парни 19 и 16 лет из Буда-Кошелевского района хотели в деревне Дворище обменять сотовый телефон на мотоцикл. По дороге нетрезвые молодые люди через окно залезли в жилой дом в соседней деревне, забрали оттуда бытовую утварь и электроприборы. "Сразу же решили скрыть следы преступления и разожгли внутри костер. Когда пламя охватило весь дом, злоумышленники бросили часть похищенного и отправили на сделку, а после разъехались. Их задержали", - уточнили в МВД.

В отношении парней возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом. Фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за угон и кражу.-0-