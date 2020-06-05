Двое украинцев незаконно перешли границу вместе с 500 попугаями

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-украинской границе задержана крупная партия попугаев, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

Мозырские пограничники на участке пограничного поста "Боровое" 3 июня задержали двух граждан Украины. У мужчин не было документов. "Они нарушили государственную границу и незаконно переместили в Беларусь около 500 особей попугаев различных видов", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.29 и ч.1. 23.55 КоАП (незаконное пересечение границы и нарушение законодательства о правовом положении иностранцев). Задержанные находятся в изоляторе временного содержания Лельчицкого РОВД.

Птицы были доставлены в ветеринарную службу, после чего их передали сотрудникам таможни.-0-