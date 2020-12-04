4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Клецкого района задержаны за выращивание и хранение марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Клецкого РОВД во время проверки информации о выращивании наркосодержащих растений задержали 30-летнего неработающего жителя поселка Рассвет. На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. При осмотре дома в подвальном помещении обнаружены остатки девяти высаженных в горшках растений конопли, три свертка с остатками высушенной марихуаны и семена конопли.

"Как пояснил сам задержанный, некоторое время назад он обнаружил дикорастущую коноплю в лесопосадке на территории соседнего района, листья собрал для последующего употребления, а из семян планировал выращивать коноплю в домашних условиях. Собранный ранее наркотик и выращенный мужчина планировал использовать для личного употребления. За выращивание наркосодержащих растений в отношении него возбуждено уголовное дело", - рассказали в УВД.

В этот же день за хранение марихуаны был задержан еще один 30-летний житель поселка Рассвет. В хозпостройке мужчины обнаружено около 4 г высушенной марихуаны. Мужчина также утверждал, что случайно нашел несколько дикорастущих растений конопли, собрал листья и высушил для употребления. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за хранение наркотика.-0-