Двое жителей Ольшан рыбачили с помощью остроги

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух браконьеров с крупным уловом задержали в Столинском районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Инцидент произошел около полуночи 24 октября на реке Припять. Двое неработающих жителей агрогородка Ольшаны 23 и 24 лет ловили рыбу, используя фонарики и острогу. Незаконным способом они добыли 28 щук, 48 карасей и одну плотву. Общий вес браконьерского улова превысил 9,1 кг. Нанесенный природе ущерб составил Br4,1 тыс.

Инспекторы Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу РОВД. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 УК. Фигурантам грозит штраф или до трех лет лишения свободы.

В инспекции призвали граждан не оставаться равнодушными к фактам уничтожения природных богатств страны. Очевидцев или свидетелей нарушения природоохранного законодательства просят сообщать об этом на телефон доверия: 8 (0162) 25 50 00.-0-