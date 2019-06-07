Двое жителей Орши решили разводить пчел, обворовав чужую пасеку

7 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двое оршанцев решили заняться разведением пчел и для этого обворовали чужую пасеку, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Идея принадлежала 19-летнему жителю Орши, еще в прошлом году он заприметил пасеку, которая располагалась в глухой деревне. Вдвоем со своим знакомым он утащил пять ульев с пчелами, а через несколько дней украл еще три домика. Во время попытки кражи оставшихся двух ульев оршанцев задержали правоохранители. Молодые люди планировали поделить добычу пополам, чтобы разводить пчел. За свои вылазки они успели похитить чужое имущество на сумму в Br2 тыс.

Против молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК.-0-