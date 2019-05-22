Двое жителей Орши попались на краже городских туй

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше правоохранители пресекли кражу туй с улицы Молодежной, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Двое местных жителей 1985 и 1997 годов рождения решили поправить свое материальное положение за счет продажи молодых туй, которыми украшен город. Поздно ночью, надев целлофановые пакеты на ноги, чтобы скрыть следы, злоумышленники начали выдергивать деревья и складировать в одном месте. Их увидел с балкона местный житель, который сообщил о подозрительных действиях неизвестных в милицию. Правоохранители задержали мужчин на месте преступления, к тому моменту они уже "собрали урожай" из 50 туй.

За попытку совершить кражу в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.205 УК.-0-