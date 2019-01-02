Двое жителей Речицы и Мозыря получили травмы от разрыва петард в руках

2 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Речицы и Мозыря пострадали от взрыва петард в руках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Первые часы Нового года для некоторых жителей области ознаменовались травмами. В 03.40 в Мозырский РОВД из приемного отделения местной больницы поступило сообщение о травмированном мозырянине 1970 года рождения. Мужчина был доставлен с диагнозом "Травматическое повреждение второго, третьего пальца левой кисти, алкогольное опьянение". По словам пострадавшего, травму получил от разрыва петарды в руке во дворе дома.
В 04.23 в приемное отделение Речицкой центральной райбольницы с диагнозом "Контузия правого глазного яблока, химический ожог правого глаза, алкогольное опьянение" доставлена местная жительница 1989 года рождения. Женщина также получила повреждения от разорвавшейся в руке петарды, которую запускала во дворе своего дома в Речице.
По информации учреждений здравоохранения региона, из-за неосторожного использования пиротехники за медпомощью в первые часы наступившего года обратились четверо жителей области. Во всех случаях травмы получены вне мест проведения праздничных мероприятий, в каждом втором - пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
В УВД Гомельского облисполкома напоминают об осторожном обращении с пиротехникой и призывают воздержаться от покупки несертифицированной продукции.
На территории Гомельской области прошло более 70 праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года, в которых приняли участие порядка 44 тыс. человек. Общественный порядок обеспечивали сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск, которые в эти дни несут службу в усиленном режиме. Происшествий, преступлений, административных правонарушений в местах проведения народных гуляний не зафиксировано.-0-
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