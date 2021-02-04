4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Солигорска получили три месяца ареста за надругательство над госфлагом, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Утром 3 декабря 2020 года администрация Дома торговли в Солигорске сообщила в милицию об исчезновении государственного флага с фасада здания. По записям с камер видеонаблюдения сотрудники милиции установили как обстоятельства произошедшего, так и личности подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственными символами", - рассказали в УВД.

Граждане распивали спиртное в расположенном рядом кафе. Выйдя из увеселительного заведения, они сняли государственный флаг и бросили на тротуар.

Дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.370 (надругательство над государственными символами) УК, рассматривалось судом Солигорского района Минской области, сегодня вынесен приговор. Оба фигуранта признаны виновными в совершении преступления и приговорены к трем месяцам ареста.-0-