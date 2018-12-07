Двое злоумышленников в Быховском районе убили женщину ради Br80

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быховским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей деревни Ухлясть за убийство престарелой женщины из корыстных побуждений. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Знакомые 89-летней пенсионерки из деревни Ухлясть сообщили об ее исчезновении 5 декабря около 15.00. Они не видели ее несколько дней. Следственно-оперативная группа обнаружила женщину дома с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали двоих мужчин. Одному 30 лет, второму 54 года. "На допросах подозреваемые рассказали, что 1 декабря они наведались к женщине, чтобы похитить у нее спиртное. Между собой злоумышленники распределили роли - один должен был отвлечь хозяйку, а второй незаметно украсть выпивку и по возможности деньги, - рассказал Сергей Болсун. - Однако замысел исполнен не был, так как женщина поняла цель визита гостей. Тогда они начали требовать у нее деньги. Из-за того, что женщина была слабослышащей, злоумышленники писали ей записки с требованием отдать пенсию". В 2017 году злоумышленники уже воровали спиртное из этого дома.

После отказа гости избили пенсионерку. Она скончалась на месте происшествия. Похитив около Br80 и бутылку водки, мужчины покинули дом. Дверь закрыли снаружи на навесной замок.

Следователями назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, трасологическая, биологические и генетические экспертизы. Также будет проведена почерковедческая экспертиза для установления автора текстов с угрозами.-0-