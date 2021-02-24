Двоих граждан Грузии задержали вблизи белорусско-литовской границы

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сморгонские пограничники задержали нарушителей границы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел утром 23 февраля вблизи границы на дороге сообщением Гудогай - Шумскас. Сморгонские пограничники задержали двоих неизвестных, которыми оказались граждане Грузии 39 и 35 лет. Задержанные признались, что намеревались нарушить границу с Литвой. В дальнейшем они хотели получить статус беженца в одной из стран Евросоюза.

Нарушители задержаны и доставлены в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет.-0-