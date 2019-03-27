27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двоим подозреваемым предъявлены обвинения по делу об убийстве бизнесмена под Березино. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал заместитель начальника главного управления - начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня, сообщает БЕЛТА.

"По указанию главы государства много внимания мы совместно с коллегами из уголовного розыска и СК уделили раскрытию убийства бизнесмена из Березино. Дело очень сложное. Преступление изощренное. Но на сегодняшний день можно со всей ответственностью (хотя пока без нюансов) сказать, что убийство раскрыто, двоим подозреваемым предъявлены обвинения", - отметил Владимир Тихиня.

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в феврале заявил журналистам, что в раскрытии этого преступления есть очень серьезные подвижки. Требовалось провести еще небольшое количество определенных оперативных мероприятий и следственных действий для закрепления уже имеющейся информации.

В расследовании убийства бизнесмена под Березино появились подвижки "Знаю, что у вас даже якобы появились хорошие результаты по тому убийству под Березино, которое просто, казалось бы тогда, нерасследуемо, и там результатов быть не должно. Оказывается, есть какие-то подвижки", - сказал Александр Лукашенко.

Это уголовное дело в свое время стало не просто резонансным, но знакомым для страны, добавил Иван Носкевич. "Потому что совершено очень очевидно, прилюдно, с применением огнестрельного оружия, с уничтожением автомобиля. Погиб бизнесмен. Этому делу было придано, в том числе через СМИ, очень серьезное значение. И глава государства регулярно и у министра внутренних дел, и у меня требует отчета о результатах проведенной работы", - заявлял председатель СК.

Как сообщалось, 26 сентября 2016 года на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 УК (убийство).

В Березино обнаружен труп сгоревшего в автомобиле мужчины "Утром 26 сентября на окраине Березино в Минской области в ходе тушения горящего припаркованного легкового автомобиля обнаружено тело мужчины", - отметили в УСК.

Расследованием этого дела Следственный комитет занимается совместно с Министерством внутренних дел. Была создана группа из опытных следователей, правоохранители отрабатывали все возможные версии.-0-