Двух браконьеров осудили в Лунинце

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района вынес обвинительный приговор двум браконьерам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Двух жителей райцентра 1971 и 1992 годов рождения задержали с поличным на рассвете 5 июня. На озере Кнора, что в пойме Припяти, они незаконно с помощью сети выловили 34 особи рыбы - леща, судака, синца, красноперки. Ущерб природе оценен в Br3,8 тыс.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК. Им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа: младшему сроком на 1 год 9 месяцев, старшему - на 1 год 6 месяцев. Его же будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

В доход государства с обвиняемых будет взыскана стоимость незаконно добытой рыбы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-