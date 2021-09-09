Двух браконьеров задержали на Припяти

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух браконьеров с поличным задержали на границе Пинского и Столинского районов, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Инцидент произошел днем 5 сентября возле реки Припять. Работники областной инспекции во взаимодействии с сотрудниками Пинского ОГАИ и Столинского РОВД пресекли нарушения природоохранного законодательства, совершенные двумя жителями Столинского и Пинского районов. Отдых на природе мужчины 30-40 лет начали с ловли рыбы сетевым подъемником. Не добившись успеха, приятели употребили спиртное и приступили к охоте на дикую пернатую дичь из незарегистрированного охотничьего ружья.

В отношении браконьеров начаты шесть административных процессов. А в отношении жителя Столинского района, который имеет непогашенную судимость, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.282 УК.-0-