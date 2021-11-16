Двух бывших работников "Белтелекома" будут судить за распространение личных данных более 150 граждан

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших работников РУП "Белтелеком", которые раскрыли персональные данные более 150 граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты в силу своих обязанностей имели доступ к конфиденциальной информации, распространение и предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством.

Они осознавали, что публикуемые в ряде Telegram-каналов сведения о правоохранителях и других лицах направлены на дискредитацию действующей власти и правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, подстрекательство к преступлениям. Несмотря на это обвиняемые связались с представителями данных ресурсов, которые действовали в составе организованной преступной группы, и сообщили о возможности и желании сотрудничать, в том числе за вознаграждение.

С августа по ноябрь 2020 года работники "Белтелекома" через интернет передали администраторам Telegram-каналов сведения о частной жизни более 150 граждан: журналистов, судей, работников прокуратуры, сотрудников органов внутренних дел, других госслужащих. После того, как личные данные потерпевших были опубликованы, им и их близким стали угрожать насилием и повреждением имущества.

Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно.

Избранная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.-0-