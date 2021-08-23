Двух человек зажало в салоне легковушки после аварии под Зельвой

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23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали двух пострадавших в ДТП под Зельвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.Сообщение об аварии вблизи деревни Бережки в службу 101 поступило утром 22 августа. Столкнулись "БМВ" и "Фольксваген", в котором после аварии зажало водителя и пассажирку.Прибывшие отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Зельвы быстро оценили обстановку, отключили аккумуляторную батарею и оградили место проведения спасательных работ. Для охлаждения двигателя подали пену. При помощи специальных инструментов из искореженного салона извлекли водителя и пассажирку, - рассказали в МЧС.Спасенных госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.-0-