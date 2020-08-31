31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух граждан Кубы задержали вблизи белорусско-польской границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В Гродненском районе 28 августа пограничники в километре от границы задержали двух граждан Кубы. Молодые люди 1983 и 1994 года рождения пытались незаконно попасть в Польшу.

В начале года они прибыли в Москву с целью трудоустройства. В августе через соцсети мужчины познакомились и решили вместе отправиться в страны Евросоюза. Их соотечественник подсказал, какой маршрут лучше выбрать для этой цели. Из Москвы парни приехали в Минск, потом в Гродно. К самой границе добирались на такси.

В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.29, ч.1, по ст.23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП. После завершения всех разбирательств нарушители будут депортированы.-0-