Двух парней приговорили к 7,5 года за продажу психотропов

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух обвиняемых, которые организовали бизнес на запрещенных веществах, приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Фигурантам также назначен штраф в размере 70 БВ (1 БВ - Br27). Приговор вступил в законную силу.

Во время судебного следствия установлено, что двое ранее не судимых и нигде не работающих молодых людей 2001 года рождения сбывали на территории Беларуси особо опасные психотропы. Один из них приобрел в России 700 г порошкообразного вещества, содержащего в своем составе пара-метилэфедрон (мефедрон), и привез его в Беларусь. На съемной квартире в Минске он расфасовывал это вещество и сбывал, соблюдая меры конспирации. Второй фигурант искал потенциальных покупателей, размещая в интернете соответствующие объявления.

"Бизнес" по сбыту особо опасных психотропных веществ позволил обвиняемым некоторое время жить на широкую ногу - арендовать роскошные квартиры в центре столицы стоимостью около $1,8 тыс. в месяц, покупать дорогостоящие предметы быта.

Через несколько дней после начала активных продаж молодых людей задержали сотрудники наркоконтроля. По месту их жительства изъято более 695 г особо опасного психотропного вещества, полимерная тара с мерной ложкой, электронные весы, магниты, медицинские перчатки, ватно-марлевые повязки и иные приспособления.

Сами обвиняемые психотропы не употребляли и не страдали зависимостью от наркотических и токсических веществ, что также подтверждало имеющуюся у них цель сбыта.-0-