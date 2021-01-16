Двух пинчан подозревают в хранении и фасовке психотропов в арендуемых гаражах

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали двух пинчан, которые фасовали психотропы в арендуемых гаражах. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Мужчины 27 и 28 лет попали в поле зрения наркоконтроля в прошлом году. В середине декабря их задержали по подозрению в сотрудничестве с виртуальным наркомаркетом. "Выяснилось, что дилеры использовали съемные гаражи, где хранили и фасовали зелье. После делали закладки в лесах Пинского района. В досмотровой яме одного из боксов оперативники нашли более 1,3 кг мефедрона, 35 г альфа-РVР и 24 г амфетамина", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. За незаконный оборот наркотиков возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.-0-