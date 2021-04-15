Двух жителей Ивановского района подозревают в краже старинных монет

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе по подозрению в краже старинных польских монет задержали двух мужчин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Мужчины 55 и 40 лет пробрались в пустующий дом в деревне Глинно, сняли со стены электросчетчик, а затем обыскали комнаты. В выдвижном ящике под швейной машиной они обнаружили тайник с монетами 1923 года номиналом 20 и 50 грошей. Себе взяли по 14 монет, а еще одну решили отдать знакомому, чтобы он выяснил реальную стоимость находки. Медную проволоку из электросчетчика предприимчивые напарники сдали в заготовительный пункт вторсырья, а монеты носили при себе.

"О краже 72-летний собственник дома узнал от правоохранителей. Пенсионер рассказал, что монеты достались ему от родителей и поэтому являются семейной реликвией. Общий ущерб составил более Br70. Похищенное имущество было возвращено владельцу", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленников. Проверяется их причастность к другим преступлениям.-0-