Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа под Мозырем

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В поселке Криничный Мозырского района следователи устанавливают обстоятельства выпадения ребенка из окна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Двухлетний мальчик ненадолго остался один в комнате. Забравшись на подоконник, он открыл окно, оперся на москитную сетку и выпал с третьего этажа.

С полученными травмами ребенка госпитализировали в реанимацию.

В СК обратили внимание родителей на недопустимость оставления маленьких детей вне зоны видимости даже на короткий промежуток времени. Следователи в очередной раз напомнили, что москитные сетки на окнах не предназначены для предотвращения выпадения детей. Для этих целей рекомендуется оборудовать окна специальными блокирующими устройствами, которые позволяют безопасно оставлять окно в режиме проветривания.-0-