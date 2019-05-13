В Гомеле трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на 7-м этаже

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.
Трагедия произошла сегодня утром. Мальчик выпал из окна квартиры на 7-м этаже, где проживал с бабушкой и дедушкой.
От полученных повреждений ребенок скончался на месте.
А 12 мая годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Бобруйске. По данным СК, мальчик с кресла залез на подоконник и открыл окно, которое находилось в режиме проветривания. Родители и его старшая сестра в это время были в другой комнате.
Упавшего мальчика обнаружила соседка. В руках малыша была ручка от окна. Ребенка госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
По данным фактам проводятся проверки. Следователи опрашивают родственников, соседей, изучают социально-бытовые условия жизни детей.
В СК призывают родителей не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных объектов: открытых окон, водоемов, стройплощадок и др.-0-
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