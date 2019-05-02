В Быхове ребенок упал с балкона 5-го этажа

2 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Быхове ребенок упал с 5-го этажа и остался жив. СК проводит проверку по поводу инцидента, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Четырехлетний мальчик 1 мая около 12.00 вышел на балкон и по неосторожности упал с 5-го этажа. Малыш находился в квартире один. Его мама, полагая, что он спит, вышла в это время в магазин. В результате происшествия мальчик получил ушибы и ссадины. Он госпитализирован в детскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.
Проверка по данному факту проводится Быховским районным отделом Следственного комитета.-0-
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