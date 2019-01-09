Двухлетний ребенок пострадал от взрыва петарды в Жлобине

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине двухлетний ребенок пострадал от взрыва петарды в новогоднюю ночь, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Возле подъезда дома отец вместе с малышом решил запустить петарду. Мужчина поджег ее и бросил в снег. В какой-то момент сынишка подбежал и схватил пиротехнику. В результате взрыва ребенок получил рваную рану третьего пальца левой кисти, ожог I степени (2%). С травмами его доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители напоминают, что взрослые несут ответственность за детей и их безопасность.-0-