Двухлетний ребенок пострадал от взрыва петарды в Жлобине

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине двухлетний ребенок пострадал от взрыва петарды в новогоднюю ночь, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Возле подъезда дома отец вместе с малышом решил запустить петарду. Мужчина поджег ее и бросил в снег. В какой-то момент сынишка подбежал и схватил пиротехнику. В результате взрыва ребенок получил рваную рану третьего пальца левой кисти, ожог I степени (2%). С травмами его доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка. Правоохранители напоминают, что взрослые несут ответственность за детей и их безопасность.-0-
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