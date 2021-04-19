Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации "Польской школы"

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области вынес решение по делу о ликвидации ООО "Польская школа", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

"Экономический суд 19 апреля рассмотрел дело по исковому заявлению прокурора Бреста, поданное в целях защиты государственных и общественных интересов администрации Ленинского района города, к ООО "Польская школа", трем гражданам о ликвидации юридического лица. Суд решил ликвидировать "Польскую школу", - сказано в сообщении.

Обязанности по ликвидации возложены на двух участников этого общества. Завершить процесс они должны до 19 июля нынешнего года.

Решение экономического суда Брестской области не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано (опротестовано) в суде апелляционной инстанции не позднее 15 дней с момента его принятия.-0-