Экс-директора Комбината общественного питания в Бресте судят за взятки

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста сегодня начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора КУПТП "Комбинат общественного питания", передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Женщине 1957 года рождения инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки) УК. Экс-руководитель предприятия обвиняется в том, что неоднократно принимала взятки от подчиненных. Материальные ценности работники предоставляли директору исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением, за покровительство и попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию.

Так, весной 2016 года фигурантка, находясь на рабочем месте, приняла от заведующей производством одного из учреждений образования в качестве взятки Br30. Подобные случаи неоднократно повторялись позднее. Суммы подношений от подчиненных варьировались от Br10 до Br60, также они передавали мясные продукты, кондитерские изделия, спиртные напитки. Следствием установлено более 20 эпизодов получения взяток от заведующих производством учреждений образования и общепита.

В конце марта текущего года директор комбината общественного питания была задержана сотрудниками правоохранительных органов. С этого времени она находится под стражей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая возместила причиненный ущерб.

Следующее судебное заседание по делу состоится 22 января. Будут вызваны свидетели.-0-