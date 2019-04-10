Экс-глава Гомельского района приговорен к 10 годам колонии усиленного режима

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Гомельского райисполкома, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь суда Татьяна Волкова.

Суд признал бывшего руководителя виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных по службе, причинивших существенный вред правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам по ч.3 ст.426 УК Беларуси. Также он признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере - ч.1 ст.14, ч.3 ст.430 УК.

Путем частичного сложения наказаний экс-глава района приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности представителя власти на 5 лет.

Также суд удовлетворил требования прокурора в части возмещения обвиняемым ущерба в пользу одного из предприятий района. Так, экс-руководитель должен выплатить более Br1,1 тыс. Кроме того, в доход государства в счет возмещения стоимости приобретенного обвиняемым преступным путем имущества, конфискация которого невозможна из-за его израсходования (утраты), он должен возместить Br10,8 тыс.

Мера пресечения осталась прежней - заключение под стражу.

Как сообщалось, 12 апреля 2018 года руководитель был освобожден от занимаемой должности за нарушение трудовых обязанностей. Позже он был задержан российскими правоохранительными органами на территории РФ.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.-0-