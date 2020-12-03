Экс-сотрудник станции техобслуживания приговорен к 2 годам колонии за угон авто

Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу об угоне и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда. Обвиняемый, сотрудник станции техобслуживания, на момент преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Имея доступ к чужим автомобилям, он с подругой решил прокатился на "Пежо 406" по Минску. В дороге обвиняемый увидел машину сотрудников ГАИ и, зная о противоправности своих действий, стал совершать резкие маневры. Правоохранители заметили это и потребовали остановить автомобиль. Минчанин проигнорировал требование и продолжил движение. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина ранее в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему назначили штраф и лишили прав. На этот раз фигурант приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет. Ему предстоит выплатить в пользу потерпевшего, владельца машины, компенсацию морального вреда в сумме Br1 тыс. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!