Экс-замминистра Лосицкий брал взятки за согласование спонсорской помощи больницам

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий брал взятки за согласование спонсорской помощи медучреждениям. Это следует из обвинения, озвученного сегодня государственным обвинителем, передает корреспондент БЕЛТА из Мингорсуда.

Как отметил прокурор, Игорь Лосицкий, будучи должностным лицом и занимая ответственное положение, грубо пренебрегал требованиями закона "О борьбе с коррупцией". С августа 2015 года по 17 октября 2017 года он совершил уголовно наказуемые деяния против интересов службы.

Один из эпизодов произошел в августе 2015 года. Взятку в $1,5 тыс. он принял на стоянке напротив одного из столичных ресторанов в автомобиле, используемом учредителем ОДО "Белреас" (Минск) и ООО "ЛТЕ" (Минск). Взамен обещал содействие. Речь шла о том, что он и возглавляемая им комиссия по изделиям медицинского назначения и медтехнике согласуют получение спонсорской помощи учреждениями здравоохранения от этих обществ в виде медтехники. В частности, предполагалось, что с целью переоснащения гематологического участка клинико-диагностической лаборатории 4-й городской клинической больницы имени Н.Е.Савченко поставят анализаторы.

В феврале 2016-го, находясь на автомобильной стоянке столичного торгового центра, договорился с сотрудником OU FAIRFIELD GLOBAL (Эстония) о получении для себя денег за выполнение действий, которые он мог совершить с использованием служебных полномочий. Игорь Лосицкий обещал принять в будущем решения о допуске этого субъекта хозяйствования, предлагающего незарегистрированные медицинские изделия, к участию в процедурах закупки медтехники и изделий медназначения. Свое обещание выполнил. За это в несколько приемов принял взятку на общую сумму Br42 207.

В деле также есть эпизод, связанный с получением взятки от второго фигуранта - главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравченка. Так, 28 сентября 2016 года, находясь на автомобильной стоянке у административного здания Минздрава, принял от Владимира Кравченка, представляющего свою дочь - соучредителя ООО "Дентал Солюшнс", $2 тыс. За это, в частности, обещал, что возглавляемая им комиссия по изделиям медицинского назначения и медицинской технике порекомендует Минздраву провести процедуру госрегистрации стоматологической имплантационной системы с инструментами и принадлежностями производства Nobel Biocare AB (Швеция), с проведением санитарно-гигиенических исследований и клинических испытаний на базе 12-й поликлиники. В результате это учреждение здравоохранения было определено РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" в качестве базы для клинических испытаний названных изделий медназначения, которые, в свою очередь, были завершены досрочно.

Вину по предъявленному обвинению Игорь Лосицкий признал полностью.-0-