Экскаватор повредил подземный газопровод в Ганцевичах

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах Брестской области поврежден участок подземного газопровода диаметром 110 мм, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.

Инцидент произошел сегодня в районе улицы Строителей. "При земляных работах по прокладке сетей канализации одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу был поврежден подземный распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 110 мм. В результате прекращено газоснабжение 89 индивидуальных жилых домов в Ганцевичах", - проинформировали в Госпромнадзоре.

Сейчас на поврежденный участок установлено пережимное устройство, выход газа из газопровода прекращен. Ведутся работы по восстановлению поврежденного газопровода. Причины происшествия устанавливаются.-0-