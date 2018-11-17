Эксперт: одна из причин обрушения потолка в "Арена-сити" - человеческий фактор

17 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Одной из причин обрушения потолка в "Арена-сити" мог стать человеческий фактор. Первые итоги проверки подвесных конструкций в торгово-развлекательном центре озвучили эксперты в эфире "Субботнего выпуска" на телеканале ОНТ.

По словам заместителя генерального директора "Главгосстройэкспертизы" Александра Селезнева, вопросов к архитектурному проекту по устойчивости и безопасности несущих элементов не было. Единственное нарекание - в зоне кинотеатра бетонные перекрытия не набрали прочность - было устранено. Конструкции усилили. А 12 ноября обрушился навесной потолок.

Сейчас в "Арена-сити" обследуют все подвесные конструкции, изучают практически каждый квадратный сантиметр потолка.

"Был предусмотрен монтаж гипсокартоновых потолков из листа толщиной 9,5 мм в один слой, а там, где произошло обрушение, - 2 листа толщиной 12,5 мм каждый", - рассказал технический директор компании "Белтехэксперт", которая проводит детальную экспертизу, Николай Баранов. По его словам, нарушения выявили не во всем центре, а на некоторых участках. И по технологии крепление должно быть из латуни, похожее на крючок. В отдельных зонах конструкции держались на элементах другой конфигурации.

Специальными приборами проверили, насколько легко вырвать такой анкер из бетона: при норме в 173 несущих кг испытуемый вылетел при нагрузке в 96.

По мнению начальника специализированной инспекции Госстройнадзора Департамента контроля и надзора за строительством Андрея Найденышева, стоит принимать не "пустую коробку", а объект со всем дополнительным оборудованием.

"Даже из-за светильников могло обрушиться. Нужно проектное решение согласовывать, рассчитывать. Хотим повесить антенну на фасаде дома, нужно согласовать. Но не все это делают", - подчеркнул он. По оценке экспертов, к происшествию, скорее всего, привела совокупность факторов, один из которых - человеческий.

Напомним, подвесной гипсокартонный потолок в холле первого этажа торгового центра обрушился днем 12 ноября. Площадь обрушения составила 190 кв.м, в результате падения элементов с высоты 5,5 м частично оказался поврежден цветочный киоск. Пострадала 24-летняя сотрудница магазина, у которой диагностирована черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей. Пострадавшую девушку после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение. ТРЦ "Арена Сити" введен в эксплуатацию в 2013 году. Во время визуального осмотра установлено нарушение целостности конструктивных элементов потолка. Точные причины и виновные лица будут установлены после проведения всех следственных мероприятий. По факту инцидента СК по Минску возбуждено уголовное дело.

Сейчас в Минске формируют комиссии, которые проверят все торговые центры и другие места массового скопления людей. Обследование "Арена-сити" продолжится в течение месяца.-0-