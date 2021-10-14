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14 октября 2021, 10:44

Еще четверо участников августовских акций протеста в Минске предстанут перед судом

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование четырех уголовных дел в отношении активных участников групповых действий, произошедших в столице в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года 35-летний минчанин принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в центральной части столицы. "Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый вместе с другими лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в сцепке, по проезжей части пр.Машерова, чтобы блокировать движение транспорта, в том числе спецтехники", - рассказали в УСК.

В это же время еще один участник протестных акций, 32-летний минчанин, поддавшись призывам радикальных Telegram-каналов, прибыл к стеле "Минск - город-герой" на пр.Победителей, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. Мужчина вместе с другими гражданами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, выходил на проезжую часть и грубо нарушал общественный порядок. В результате пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта и предприятий нарушена.

Аналогичные противоправные действия совершил 39-летний уроженец Германии. На допросе мужчина пояснил, что двигался в сцепке с иными лицами по пр.Победителей, чтобы избежать задержания и привлечения к ответственности. Вечером 10 августа прошлого года, находясь на проезжей части пр.Победителей, еще один фигурант, 25-летний молодой человек нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в сцепке локтями. Эти действия, как и в предыдущих случаях, препятствовали работе общественного транспорта и предприятий.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступлений, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Следователи изучили личности обвиняемых - все фигуранты ранее не судимы, а один из них нигде не работает.

По результатам расследования мужчинам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) УК. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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