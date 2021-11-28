Еще на одной станции метро в Минске произошел инцидент с пассажиром

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции "Уручье" сегодня произошел инцидент с пассажиром. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

"Снималось напряжение с контактного рельса, произошла вынужденная кратковременная остановка движения. В данный момент метрополитен работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось об инциденте с пассажиром на станции метро "Тракторный завод", в связи с чем также снимали напряжение с рельса.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-