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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси еще три интернет-ресурса признаны экстремистскими формированиями. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен. Министерство внутренних дел приняло решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя", экстремистскими формированиями и запрете их деятельности", - рассказали в ведомстве.-0-