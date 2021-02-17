"Это чистой воды уголовщина" - Швед о деле в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка собран достаточно большой массив доказательств, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, комментируя процесс по просьбе журналистов, сообщает БЕЛТА.

Андрей Швед отметил, что прокуратура осуществляла надзор за объективностью, беспристрастностью следствия. "Мы свою оценку дали и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения", - сказал он.

По словам генпрокурора, следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно. "Собран достаточно большой массив доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина", - добавил он. Практически все обвиняемые признали свою вину, дали признательные показания, сотрудничают со следствием, кроме бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка сегодня начал рассматривать Верховный суд. Заседание проходит в открытом режиме.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-