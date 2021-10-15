Фанат-неонацист задержан за оскорбления Президента и руководства МВД

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбления Президента и руководителя МВД задержан фанат-неонацист. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сотрудники Брестского управления ГУБОПиК задержали 37-летнего электромонтера из областного центра. В августе 2020 года на своей странице в социальной сети он разместил оскорбительные комментарии в адрес главы государства и министра внутренних дел. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за оскорбления представителей власти и Президента Республики Беларусь", - рассказали в МВД.

Фигурант является активным участником околофутбольного фанатского движения неонацистской направленности, неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-