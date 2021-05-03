Фейковый сотрудник банка "развел" жительницу Орши на Br17 тыс.

3 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Жительница Орши лишилась более Br17 тыс. из-за звонка фейкового работника банка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Как рассказали правоохранители, на днях жительнице Орши позвонили в мессенджере. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что на имя женщины неизвестные оформили кредиты в четырех банках. В подтверждение мнимый сотрудник прислал отсканированный документ с подписями и печатями.

Женщину убедили переоформить кредиты в указанных финансовых учреждениях, а полученные деньги положить якобы для сохранности на присланный мошенником "страховой счет". Когда оршанка перевела мошенникам более Br17 тыс. и поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в милицию.

По факту хищения путем использования компьютерной техники, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УВД напоминают: работники банков никогда не звонят клиентам через мессенджеры и не пытаются узнать их личную информацию. Гражданам следует быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.-0-