Фирма из Жодино нелегально "сэкономила" более Br36 тыс. налогов

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское предприятие по торговле текстильной продукцией за четыре года недоплатило более Br36 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Финансовая милиция Минской области и столицы проверила коммерческое предприятие, которое специализируется на оптовой и розничной торговле мужской и женской одеждой, и выявила в 2013-2016 годах уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Использовалась простая схема с привлечением посредников. В бухгалтерский учет жодинской фирмы помещались фиктивные первичные документы. Для их оформления использовались реквизиты искусственно включенных в цепочку необоснованных посредников из России. Данные документы искажали размер понесенных затрат, помогая занизить налоговую базу.

В итоге за четыре года коммерческое предприятие уклонилось от уплаты свыше Br36 тыс. налогов.

В отношении 43-летнего руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 УК.-0-