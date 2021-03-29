"Форд" въехал в стоящую фуру в Волковыске - на помощь пришли спасатели

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Утром 28 марта в Волковыске легковой "Форд" въехал в стоящую на обочине фуру. Пострадал водитель легковушки. Помощь ему оперативно оказали спасатели, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

"ЧП произошло неподалеку от пожарной аварийно-спасательной части №1. Дежурный по КПП услышал удар и выглянул на дорогу. Он незамедлительно сообщил диспетчеру о происшествии и поспешил на помощь", - рассказали в МЧС. В "Форде" зажало 47-летнего мужчину. Он открыл дверь, но самостоятельно выйти из авто у него не получалось. Спасатель помог ему выбраться и контролировал состояние до приезда скорой помощи.

В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что водителя госпитализировали в травматологическое отделение больницы. По предварительной информации он не был пристегнут. Со слов мужчины, авария произошла при попытке объехать выбежавших на дорогу собак.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото МЧС