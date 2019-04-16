Грузовик и маршрутка столкнулись в Могилеве, есть пострадавшие

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и маршрутного такси произошло сегодня в Могилеве. Эту информацию подтвердили БЕЛТА в оперативно-дежурной службе ГАИ УВД облисполкома.

По информации ГАИ, на перекрестке по ул. Челюскинцев микроавтобус, следовавший по 43-му маршруту, столкнулся с грузовиком ГАЗ. В результате маршрутка перевернулась, пассажиры получили травмы.

Точное количество пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-

Фото Олега Фойницкого