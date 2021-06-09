9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фронтальный погрузчик горел в Буда-Кошелевском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Информация о пожаре фронтального погрузчика BME-1565 в п.Папоротный поступило в службу 101 утром 8 июня. Огнем повреждены моторный отсек и кабина погрузчика. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - конструктивный недостаток изделия, устройства. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС.

Вечером того же дня спасатели ликвидировали возгорание в кирпичном гараже с легковым Renault Scenic 1998 года выпуска по ул.Рокосовского в Гомеле. Огнем уничтожен автомобиль, повреждена кровля и имущество в гараже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-