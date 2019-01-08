Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
8 января 2019, Вт
-9°C
Переменная облачность EUR 2.478
USD 2.1727
RUB 3.1781
Главное
Александр Лукашенко и Митрополит Павел зажигают свечу Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых
Президент
Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском турнире
Спорт
Календарь туристических событий на 2019 год подготовлен в Беларуси
Общество
Сегодня певица Кэтти разыграет 120 000 рублей от "Евроопт". Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!
Общество
До -18°С и гололедица будут в Беларуси 8 января
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
"Белавиа" предлагает новую услугу для транзитных пассажиров
11:50 Общество
Легковушка сбила насмерть женщину под Смолевичами
11:41 Происшествия
Правительство Франции готовит закон против агрессивных участников манифестаций
11:38 В мире
Стартовало народное голосование фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm
11:36 Культура
В Кореличском районе тракторист более трех лет присваивал дизтопливо
11:32 Происшествия
Начальник почты в Пружанском районе подозревается в хищении Br4,7 тыс.
11:29 Происшествия
Китайские ученые разработали метод защиты стали от коррозии в морской среде
11:23 В мире
Пресс-конференция о развитии агроэкотуризма в Беларуси пройдет в БЕЛТА 9 января
11:20 Общество
НАН объявила конкурс на получение грантов в 2019 году
11:17 Общество
Скульптуры из снега и льда установят в Минском зоопарке в феврале
10:44 Регионы
В Гомеле сбили мальчика, переходившего дорогу на зеленый
10:43 Происшествия
В Борисове отец избил сына металлической шваброй за громкую музыку
10:32 Происшествия
Фура и джип столкнулись в Барановичском районе
10:25 Происшествия
Причиной пожара и гибели подростков в игровой комнате в Польше стала утечка газа
10:21 В мире
Число погибших на пожарах в Гомельской области в 2018 году снизилось на 13,4%
10:18 Регионы
Певица Адель назвала причину ухода со сцены
10:13 Калейдоскоп
Белорусские боксеры проведут матчевую встречу против соперников из Франции и Чехии в Минске
10:08 Спорт
Экс-директора фармкомпании "Экзон" судят в Дрогичине
09:47 Происшествия
Прокуратура выявила нарушения в содержании историко-культурных ценностей Чечерского района
09:47 Регионы
Александра Саснович одолела 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Сиднее
09:45 Спорт
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Выбираем вместе Выбираем вместе
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Фура и джип столкнулись в Барановичском районе

Происшествия 08.01.2019 | 10:25
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль и грузовая фура столкнулись под Барановичами. Авария произошла 6 января около 12.20 на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 38-летний житель Москвы на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport двигался в направлении Бреста. На 233-м км трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояния проезжей части, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Легковушка врезалась в грузовой автомобиль Mercedes Actros с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Смолевичей.

В результате лобового столкновения житель российской столицы с травмами госпитализирован в Барановичскую городскую больницу. Машины получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Новости по теме
Две фуры столкнулись в Бешенковичском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки
Легковушка попала под фуру на трассе М1, пострадали 4 человека
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Брестская область, ГАИ, ДТП
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.478 BYN 2.464 BYN 2.477 BYN
USD
2.1727 BYN 2.156 BYN 2.17 BYN
RUB
3.1781 BYN 3.19 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском турнире
Все видео

Фотоновости

Лукашенко наградил лучших игроков по амплуа "Золотой шайбы"
Все фото

Инфографика

Профилактика обморожений В морозную погоду на улицу следует выходить в свободной многослойной одежде. Например, надевать пальто и под него два свитера либо куртку, две пары носков - воздух сохраняет тепло именно между слоями одежды.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко с командой "Грифоны" Лукашенко наградил лучших игроков по амплуа "Золотой шайбы"
Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых
"Это хорошиий подарок болельщикам" - Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Китае
Политика
Фото МИД Истоки белорусской дипломатии обсудили участники круглого стола в МИД
Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Экономика
Фото из архива В Беларуси планируется открыть еще 12 центров обслуживания налогоплательщиков в 2019 году
Mastercard изменит логотип
МНС видит резервы для снижения общей налоговой нагрузки в точечном отказе от индивидуальных льгот
Общество
Фотохроника ТАСС 75 лет назад в годы ВОВ началась Калинковичско-Мозырская операция
"Белавиа" предлагает новую услугу для транзитных пассажиров
Пресс-конференция о развитии агроэкотуризма в Беларуси пройдет в БЕЛТА 9 января
Регионы
Фото из архива Закрывается движение транспорта на двух путепроводах МКАД
Скульптуры из снега и льда установят в Минском зоопарке в феврале
Число погибших на пожарах в Гомельской области в 2018 году снизилось на 13,4%
Спорт
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography Александра Саснович одолела 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Сиднее
Белорусские боксеры проведут матчевую встречу против соперников из Франции и Чехии в Минске
Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский вошел в топ-10 первого этапа "Дакара-2019"
Технологии
Фото из архива В Минской области стартует конкурс по Scratch программированию
SpaceX отправит свой корабль в тестовый полет к МКС в феврале
В 2019 году запустят 45 ракет Роскосмоса
Культура
Майкл Дуглас - сериал "Метод Комински". Фото Getty Images Премию "Золотой глобус" вручили в Лос-Анджелесе
Стартовало народное голосование фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm
Праздник духовной музыки открывается в Витебске
В мире
Фото Yonhap Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
Правительство Франции готовит закон против агрессивных участников манифестаций
Китайские ученые разработали метод защиты стали от коррозии в морской среде
Калейдоскоп
Адель. Фото из Instagram-аккаута Певица Адель назвала причину ухода со сцены
Начался первый этап голосования за лауреатов премии "Оскар"
Во французском Ведене поймали ламу
Газета 7 дней
Праздник для детских сердец
Красиво. Вкусно. Трогать можно, есть – нельзя!
От «Утренней почты» до «Честного слова»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия