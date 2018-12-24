Две фуры столкнулись в Бешенковичском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
24 декабря 2018, Пн
-4°C
Сплошная облачность EUR 2.4354
USD 2.1408
RUB 3.1074
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Малашко: на приеме врачом общей практики очереди не увеличатся
Общество
Пора-пора-порадуемся! Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"!
Общество
Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Оздоровительные лагеря Минской области примут на зимних каникулах свыше 9,8 тыс. детей
11:33 Регионы
Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
11:26 Президент
Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения
11:17 Президент
Почетный консул Беларуси в Лионе награжден медалью Франциска Скорины
11:17 Президент
Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
11:16 Культура
Актера Сергея Юрского госпитализировали
11:13 В мире
Лукашенко и Путин обсудят 25 декабря развитие белорусско-российских отношений
11:13 Президент
Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета с Олимпиады-2012 оказалась положительной
11:08 Спорт
Учреждения образования Витебской области будут оказывать социальные услуги местным жителям
10:58 Регионы
Около 3,5 тыс. детей посетят профсоюзные новогодние представления
10:48 Общество
До -13°С ожидается в Беларуси ночью 25 декабря
10:29 Общество
ДОСЬЕ: К 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича
10:00 Культура
В Краснодарском крае электричка сошла с рельсов, 3 человека пострадали
09:38 В мире
В Мостовском районе частично обрушилась кровля гаража для комбайнов
09:22 Происшествия
У берегов королевства Тонга произошло сильное землетрясение
09:22 В мире
Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека
09:16 В мире
Две фуры столкнулись в Бешенковичском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки
09:12 Происшествия
В Огайо автомобиль протаранил стену церкви: 6 человек пострадали
09:06 В мире
Пассажирский самолет экстренно вернулся в Новосибирск из-за неубранного шасси
09:05 В мире
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
09:05 В мире
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Две фуры столкнулись в Бешенковичском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки

Происшествия 24.12.2018 | 09:12
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внезапное появление собаки на дороге привело к дорожно-транспортному происшествию в Бешенковичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 23 декабря около 13.40 на 237-м км автодороги М3 Минск - Витебск. Водитель 1983 года рождения, управляя автопоездом Volvo с полуприцепом, увидев перебегающую дорогу собаку, резко затормозил, в связи с чем произошло столкновение со следовавшим за ним аналогичным большегрузом.

В результате ДТП 30-летний мужчина, управлявший вторым автомобилем, с травмами доставлен в больницу. Оба водителя жители Витебска.

Госавтоинспекция напоминает: чтобы избежать попутного столкновения, нужно соблюдать дистанцию, а лучше ее увеличить в два-три раза. Рекомендуется не совершать резких маневров и торможений. В условиях недостаточной видимости не лишним будет включить ближний свет фар или противотуманные фонари.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

Новости по теме
Легковушка попала под фуру на трассе М1, пострадали 4 человека
Возбуждено уголовное дело по ДТП с тремя погибшими в Рогачевском районе
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Бешенковичи, Витебская область
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4354 BYN 2.427 BYN 2.439 BYN
USD
2.1408 BYN 2.135 BYN 2.142 BYN
RUB
3.1074 BYN 3.085 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в матче Республиканских соревнований среди любителей
Все видео

Фотоновости

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в матче Республиканских соревнований среди любителей
Все фото

Инфографика

Праздничный фейерверк Как правильно украсить новогодний праздник хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим: покупайте только сертифицированные петарды и фейерверки в официальных торговых точках.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер
Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения
Политика
Фото из архива Союзные парламентарии следующую сессию проведут в Беларуси
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику
Экономика
Фото из архива Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн
Гарантии правительства предоставлены Белагропромбанку по инвестпроектам в Оршанском районе
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
Общество
Фото из архива Около 3,5 тыс. детей посетят профсоюзные новогодние представления
До -13°С ожидается в Беларуси ночью 25 декабря
Пора-пора-порадуемся! Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"!
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как Дед Мороз обустроился в сафари-парке
Оздоровительные лагеря Минской области примут на зимних каникулах свыше 9,8 тыс. детей
Учреждения образования Витебской области будут оказывать социальные услуги местным жителям
Спорт
Анастасия Кузьмина. Фото IBU Анастасия Кузьмина победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Ирина Кривко финишировала 15-й
Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета с Олимпиады-2012 оказалась положительной
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ
Технологии
Фото play.google.com Ученые НАН Беларуси разработали мобильное приложение "Погода в кармане"
В Китае открыли первое частное предприятие для строительства ракет
SpaceX наконец запустила ракету с навигационным спутником
Культура
ДОСЬЕ: К 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича
Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
Два волшебных новогодних мюзикла покажет детям Театр эстрады
В мире
Фото Associated Press В Огайо автомобиль протаранил стену церкви: 6 человек пострадали
Актера Сергея Юрского госпитализировали
В Краснодарском крае электричка сошла с рельсов, 3 человека пострадали
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
В канун католического Рождества мимо Земли пролетит "Вифлеемская звезда"
В Саудовской Аравии впервые будут работать женщины-пожарные
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия