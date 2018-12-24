Две фуры столкнулись в Бешенковичском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внезапное появление собаки на дороге привело к дорожно-транспортному происшествию в Бешенковичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 23 декабря около 13.40 на 237-м км автодороги М3 Минск - Витебск. Водитель 1983 года рождения, управляя автопоездом Volvo с полуприцепом, увидев перебегающую дорогу собаку, резко затормозил, в связи с чем произошло столкновение со следовавшим за ним аналогичным большегрузом.

В результате ДТП 30-летний мужчина, управлявший вторым автомобилем, с травмами доставлен в больницу. Оба водителя жители Витебска.

Госавтоинспекция напоминает: чтобы избежать попутного столкновения, нужно соблюдать дистанцию, а лучше ее увеличить в два-три раза. Рекомендуется не совершать резких маневров и торможений. В условиях недостаточной видимости не лишним будет включить ближний свет фар или противотуманные фонари.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома