Фура и легковушка столкнулись в Глубокском районе: два человека погибли

7 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском районе в результате лобового столкновения с фурой погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Авария произошла сегодня около 13.00 вблизи деревни Прозороки. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с фурой. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, скорой помощи, следственно-оперативная группа. Проводится проверка.-0-