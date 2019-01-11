Фура протаранила трактор с цистерной в Кореличском районе

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе фура столкнула с дороги трактор с цистерной. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла утром 11 января. На дороге Мир-Столбцы автопоезд "Скания" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором с цистерной.
"От удара трактор ускорился и изменил направление движения. Он пересек встречную полосу и вылетел в поле, цистерна перевернулась. Механизатора с травмами госпитализировали", - рассказали в ГАИ региона.
По предварительной информации, причиной аварии стала невнимательность дальнобойщика: в какой-то момент он отвлекся от управления.-0-
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